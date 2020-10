Quinté+ du mardi 27 octobre 2020 à Compiègne : les pronostics

Une course hippique (Illustration)

publié le 26/10/2020 à 14:30

Quinté du mardi 27 octobre 2020 à Compiègne - PLAT. Prix Au-Delà des Pistes - Handicap - 1.600 mètres - Pur-Sang de 3 ans - 14 partants. Départ à 13h50

Ils ne sont certes que 14 mais tout est possible dans ce quinté pour 3 ans. Une ligne tient lieu de référence, celle du 6 octobre à Chantilly, où HALIPHON s'était imposé aux dépens d'AIGUIERE D'ARGENT et FIRST SIGHT, ICARCHER terminant avant-dernier de ce qui était un quinté. Confiance logique à cette ligne, le 10 AIGUIERE D'ARGENT ayant notre préférence.

En haut de tableau, on fera grand cas du 1 NOBODY'S, qui s'est essayé sans démériter lors de son avant-dernière sortie à la catégorie des handicaps. Baissé sur l'échelle des valeurs, il devrait sauf incident terminer dans la bonne combinaison du quinté. Attention enfin à la candidature du 11 NAVIDAD, notre dernière minute. Elle vient de très bien se comporter dans le terrain lourd de Chantilly, surface pour laquelle elle semble née. Sa forme saisonnière est telle qu'elle devrait confirmer dans cette épreuve.

Les pronostics

10 AIGUIERE D'ARGENT

2 HALIPHON

1 NOBODY'S

3 ICATCHER

11 NAVIDAD

7 SAGAMIYRA

8 LAYLA

5 FIRST SIGHT

La dernière minute

11 NAVIDAD