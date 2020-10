Quinté+ du dimanche 25 octobre 2020 à Longchamp : les pronostics

publié le 24/10/2020 à 12:11

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 25 octobre 2020 à Longchamp, le Prix Major Fridolin. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 1.400 mètres. Pur-Sang de 4 ans et plus.



C'est l'avant-dernière réunion de l'année à Longchamp, où se court l'ultime groupe I de la saison française, le Prix Royal-Oak. Le quinté, lui, est organisé sur le "toboggan" de l'hippodrome, le parcours des 1.400 mètres de la nouvelle piste, avec une arrivée jugée au second poteau.

Ce tracé est celui sur lequel le 6 MILLFIELD est particulièrement à l'aise. Il devrait effectivement le prouver ici, même si nous avons préféré le 2 DUHAIL pour la victoire. DUHAIL, c'est le choix de la jeunesse, du talent et de l'aptitude aux pistes profondes et à ce parcours. En outre, à cette valeur, ses débuts dans cette catégorie viennent de se conclure par une bonne troisième place, ici même.

La course est-elle ouverte ? Pas tant que cela finalement. Le haut du tableau est à retenir, ainsi que quelques valeurs sûres des Quintés+, dont fait partie le 4 DARK AMERICAN, en dépit du plus mauvais numéro de corde possible.

Notre dernière minute, le 11 LA POUTANESCA, est une adepte des pistes lourdes, mais vient d'échouer à deux reprises sur celles-ci. Elle n'a certes jamais réussi sur la distance et découvre le toboggan de Longchamp. Mais elle est associée à Stéphane Pasquier et est désormais bien placée au poids. Il faut y croire !

Les pronostics :

2. DUHAIL

6. MILLFIELD

1. SESTILIO JET

7. LARNO

11. LA POUTANESCA

12. FUNNY VALENTINE

3. ALFIERI

4. DARK AMERICAN



La dernière minute :

11. LA POUTANESCA