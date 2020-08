Quinté+ du mardi 25 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 24/08/2020 à 14:03

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 25 août 2020 à Deauville, le Prix des Greniers à Sel. Départ à 13h50. 15 partants car le 15 Rannan est forfait de dernière minute. Handicap. Plat. 2.500 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Les chevaux sur le sable et les turfistes sur la paille ? À voir. Dans ce Quinté+ aussi intéressant que difficile, nous avons fait confiance au 5 Landjunge, qui, en plus de courir cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur, retrouve la valeur qui lui avait permis de s'illustrer à ce niveau l'an passé.

Mais d'autres peuvent s'imposer, tel le 8 Maktava, très chuchoté en dernier lieu et qui s'était finalement classé 3e, voire le 9 Combermere, un fils de Makfu lui aussi, qui a de belles choses à faire dans cette catégorie, ou le 10 Creative, ultra régulière.

Notre dernière minute, le 14 Saint Nicolas, vient de très bien courir sur cette distance, mais sur gazon. Le passage sur la Piste en Sable Fibré décuplant ses chances, il devrait encore une fois faire parler de lui. On y croit !



Les pronostics :

5. Landjunge

8. Maktava

14. Saint Nicolas

9. Combermere

7. More Than This

12. Le Pin

10. Creative

3. Iskanderhon



La dernière minute :

14. Saint Nicolas