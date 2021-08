Quinté du mardi 17 août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 17 août 2021 à Deauville, Prix de La Cabane Perchée. Départ 13h50. 16 partants. Handicap. Plat ligne droite. 1.400 mètres. Pur-Sang Femelles de 3 ans et plus.

Encore une drôle d'énigme que ce Prix "La Cabane Perchée". Parce qu'elle semble à la fois posséder la pointure et la marge pour s'illustrer à cette valeur, nous accordons notre confiance au 8. Romanosa, dont le manque d'expérience ne saurait être considéré comme un argument prohibitif.

Décevante en dernier lieu sur le sprint, le 4. Asterella sera beaucoup plus à son affaire sur cette distance plus longue, d'où un rachat possible à belle cote. Notre dernière minute, le 9. Petit Calvados (au passage, quel drôle de nom pour une pouliche...) porte les œillères australiennes pour la première fois et possède une chance intéressante sur le papier.



Chez les outsiders, attention au 10. Treena, qui reste certes sur une neuvième place, mais dans un style intéressant, pour ne pas dire intrigant...

Les pronostics :

8. Romanosa

4. Asterella

9. Petit Calvados

14. Snow Empress

12. Gypsy Whisper

10. Treena

1. Kaviare

La dernière minute :

9. Petit Calvados



Résultats du dimanche 15 Août 2021 à Deauville :

Victoire du 7. Kiloecho.