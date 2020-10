Quinté+ du mardi 13 octobre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 12/10/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 13 octobre 2020 à Chantilly, le Prix du Cabinet des Livres. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.200 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Encore un quinté difficile, où il ne faut pas craindre de faire l'impasse sur certains favoris. Pour nous, la rayure concerne le 3 Muttrah Fort, parce que sa victoire en dernier lieu l'amène à une situation pondérale assez prohibitive et que la course reste très ouverte.

Associé à Christophe Soumillon, le 6 Tudo Bem a ici notre préférence, beaucoup d'éléments plaidant en sa faveur, la forme, l'aptitude au lourd et sa réussite sur les parcours rectilignes principalement. Nous avons également retenu son compagnon d'entraînement, le 15 Bonarda, bien placé en bas de tableau.

Attention dans cette épreuve aux trois ans de la course, le 10 Flying Candy et le 8 Red Fifty notamment. Dans un jour faste, un cheval comme Kiloecho, le 13, gagnera une course de ce genre, sachez-le, tandis que notre dernière minute, le 16 Lightoller reste compétitif à ce poids. Le terrain lourd, en outre, pourrait même lui donner des ailes. Méfiance, donc...

Les pronostics :

6. Tudo Bem

10. Flying Candy

16. Lightoller

14. Lilly Bird

13. Kiloecho

4. Kilfrush Memories

15. Bonarda

8. Red Fifty



La dernière minute :

16. Lightoller