Quinté+ du lundi 9 novembre 2020 à Angers : les pronostics

publié le 08/11/2020 à 15:20

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 9 novembre 2020 à Angers, le Handicap d'Angers Loire Métropole. Départ à 13h50. 15 partants (le 15 Furious des Aigles) est non partant. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Pour définir le niveau de ce quinté, rien de mieux que de s'intéresser à celui des jockeys en lice. Le meilleur de l'épreuve est Julien Augé, 8e au classement de la Cravache d'Or, associé ici à notre dernière minute, le 2 Tonnencourt, son suivant étant Stéphane Pasquier, 12e, qui monte notre favori le 5 Saga Timgad.

Mis à part ceux du haut du tableau, les chevaux en compétition sont du même jus. Sauf Incident, Saga Timgad devrait l'emporter ou arracher au moins une place sur le podium, ce qui vaut également pour Tonnencourt, même si sa dernière course a laissé entrevoir un léger doute sur son aptitude aux pistes profondes.

Impossible dans cette épreuve de faire sans les services du 8 La Poutanesca, qui devrait se sentir ici comme un poisson dans l'eau, et du 14 Dream Life, particulièrement bien placée dans cette épreuve. Parmi les outsiders, attention au 12 Pegasus, en pleine forme, ainsi qu'au 11 O'Goshi, mal placé au poids certes, mais particulièrement à son affaire sur cette piste.

Les pronostics :

5. Saga Timgad

14. Dream Life

8. La Poutanesca

2. Tonnencourt

1. Carlton Choice

12. Pegasus

4. Larno

11. O'Goshi



La dernière minute :

2. Tonnencourt