Quinté+ du lundi 5 avril 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 04/04/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 5 avril 2021 à Chantilly pour Prix de la Chartreuse, Handicap - 1.600 mètres, Gazon - Pur-Sang de 4 ans et plus. Départ à 15h15 avec 15 partants (le 16 Bohemian's Rhapsody est non partant).

Chantilly rouvre son gazon aux chevaux de handicap, d'où ce quinté, disputé sur une piste bonne, d'où une grande importance des numéros dans les stalles de départ. À ce petit jeu, notre favori, le 13 Hootton est bien loti, lui qui se montre très régulier depuis le début de l'année. En fait, la castration intervenue l'automne dernier lui a fait le plus grand bien.

Nous avons retenu ensuite le 2 Devil, qui n'a plus été revu dans un handicap depuis le mois d'octobre à Fontainebleau. Depuis cette course, sa valeur s'est considérablement améliorée, d'où des chances désormais décuplées dans ce genre de tournoi. Notre dernière minute est le 3 Haliphon, parti couru dans un quinté récemment à Saint-Cloud, alors qu'il faisait une rentrée, il a littéralement sombré, la faute, sans doute, à une piste très lourde. Il sera beaucoup mieux sur celle-ci, son rachat étant probable.

Chez les outsiders, attention au 9 Mrs Upjohn, supplémentée pour courir ici, et surtout au 7 Canoeing, qui rentre mais qui va en surprendre plus d'un.

Les pronostics :

13. Hootton

2. Devil

3. Haliphon

7. Canoeing

1.Bosioh

9. Mrs Upjohn

6. Laris

La dernière minute :

3. Haliphon

Résultats du vendredi 2 avril à Vincennes

Un seul favori à l'arrivée.