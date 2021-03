publié le 30/03/2021 à 19:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 31 mars 2021 à Marseille-Borély, la 2e étape du Grand National du Trot. Départ à 13h50. 16 partants. Course nationale. Trot attelé. Groupe III. 3.000 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Des trotteurs ayant participé à la première étape de ce Grand National du Trot à Reims, seuls Deganawidah et Crêpe de Satin sont de la partie dans cette manche méridionale. Le premier nommé sera plus en vue dans la troisième étape à Lyon, et fera comme il peut ici.

Jean-Michel Baudouin déplace deux de ses meilleurs éléments dans cette épreuve, notre favorite tout d'abord, le 11 Décoloration, qui est en valeur la meilleure de ce lot. Il n'est qu'à se souvenir de ses victoires hivernales pour s'en convaincre.

Quant au 3 Caviar du Vivier, il est encore sur la montante, venant de bien faire sur l'anneau de Laval. En tête, c'est une belle chance pour les places.

Le 4 Eliot d'Ambri est notre dernière minute. Plus performant à Vincennes, il trouve cependant ici un très bel engagement en tête, dont il est mesure de profiter, son driver habituel faisant le déplacement avec lui.

Chez les outsiders, on se méfiera du 5 Gamble River, qui délaisse Vincennes pour la troisième fois de sa carrière, et le 13 Black d'Arjeanc, le meilleur local au départ.





Les pronostics :

11. Décoloration

5. Gamble River

4. Eliot d'Ambri

2. Deko de Tilou

3. Caviar du Vivier

13. Black d'Arjeanc

1. Firello

La dernière minute :

4. Eliot d'Ambri

Résultats du lundi 29 mars à Saint-Cloud :

Le favori de RTL a longtemps mené avant de céder, tandis que la dernière minute n'a pu accélérer dans la phase finale.