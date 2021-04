Quinté+ du samedi 3 avril 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 02/04/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 3 avril 2021 à Saint-Cloud, le Prix du Languedoc. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. PLat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

En s'imposant à la surprise générale dans un quinté le 14 mars à Compiègne, alors qu'elle n'en était qu'à sa quatrième sortie publique, le 8 Jupyra a en outre montré qu'elle avait de la marge pour en remporter un deuxième. C'est pour cela qu'elle sera ici notre favorite, devant le 3 Go With The Wind, lauréat lui aussi à ce niveau, mais dont les possibilités se sont réduites à ce niveau.

Notre dernière minute, le 12 Sur Ma Vie, est, à sept ans, l'une des plus âgées de ce peloton. Pourtant, elle est dans sa valeur et fait toutes ses courses. Il est difficile de la voir gagner ici, mais rien ne lui empêche de briguer un nouvel accessit.

Pour les outsiders, il faut voir du côté du 2 Narcos, qui peut se racheter à la faveur du raffermissement des gazons, voire du 1 Champ de Mars, justement dans le même cas. Notre regret n'est autre que le 15 Isidro, la course devant à notre sens se jouer parmi les chevaux aimant imposer leur rythme, ce qui n'est pas son cas.





Les pronostics :

8. Jupyra

3. Go With The Wind

2. Narcos

12. Sur Ma Vie

10. Falcon Run

5. El Manifico

1. Champ de Mars

La dernière minute :

12. Sur Ma Vie

Résultats du jeudi 1er avril à Chantilly :

C'était la fête des outsiders, comme prévu. La dernière minute se classe 5e.