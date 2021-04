Quinté+ du jeudi 1er avril 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 31/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 1er avril 2021 à Chantilly, le Prix de la Journée des Plantes. Départ à 13h50. 14 partants (le 3 Bosioh et le 7 Romero sont non partants). Handicap. Plat. 1.600 mètres, Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Encore une énigme compliquée, comme savent nous les concocter les galopeurs. Pas de souci avec notre favori, le 4 Rajkumar, l'un des mieux placés de ce handicap. C'est un Fabre, il apprécie le parcours et vient de faire une excellente rentrée. Il a juste à la confirmer pour gagner.

Derrière, tout est possible. Le 16 Bocciatore et le 2 Senator Frost viennent tous deux de s'illustrer à des niveaux différents. Le premier nommé est en pleine forme et monte de catégorie, le second vient de gagner un quinté, avec de la marge, semble-t-il. Tous deux sont attendus aux premières loges dans cette épreuve.

Notre dernière minute, le 9 Walec, est un vieux de la vieille, qui court là son 26e quinté. A neuf ans, il en a déjà gagné deux et pris neuf places. Vu sa forme actuelle, il va encore vendre chèrement sa peau. Le 11 Vivi Bonnebouille est un outsider digne d'intérêt. A quatre ans, elle peut viser une belle place dans cette course ouverte.





Les pronostics :

4. Rajkumar

2. Senator Frost

16. Bocciatore

9. Walec

11. Vivi Bonnebouille

1. Billabong Cat

14. Maksab

La dernière minute :

9. Walec

Résultats du mardi 30 mars à Fontainebleau :

Le Favori de RTL a sombré, mais pas la dernière minute, qui a gagné.