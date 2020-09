Quinté+ du lundi 21 septembre 2020 à Craon : les pronostics

publié le 20/09/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 21 septembre 2020 à Craon (Mayenne), le Handicap de Craon. Départ à 13h50. 14 partants. Handicap. Plat. 3.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

L'assouplissement attendue des pistes sera sans doute une donnée à prendre en compte dans ce Quinté+ mayennais. En ce sens, la candidature du 3 Sarendam prend tout son relief, d'autant qu'il retrouve une zone de poids permettant d'envisager la victoire dans ce lot assez creux.

Derrière lui, nous avons fait confiance à quelques valeurs sûres des courses à événement, tels le 8 Agua, qui dépend d'une écurie redoutable, le 1 Max La Fripouille, qui n'a peut-être pas la marge suffisante pour s'illustrer mais que l'on ne peut envisager ailleurs que dans les cinq premiers, ou le 2 Bellariva, lauréate à ce niveau en juin.

Notre dernière minute, curieusement nommée pour une veille d'automne, dispute a contrario son premier quinté plus. Mais ce 11 Herre Comes Summer ne manque pas d'arguments, à commencer par une forme étincelante et une aptitude avérée pour les pistes bien souples.

Les pronostics :

3. Sarendam

8. Agua

11. Herre Comes Summer

1. Max La Fripouille

13. L'Improviste

2. Bellariva

6. Glory Days

14. Paris Paris



La dernière minute :

11. Herre Comes Summer