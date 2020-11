Quinté+ du jeudi 5 novembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 04/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 5 novembre 2020 à Vincennes, le Prix d'Avranches. Départ à 13h50. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Il y a ici trois trotteurs entraînés par Jean-Michel Bazire, celui-ci ayant choisi de driver le 3 Desperado plutôt que le 1 Sobel Conway, qui court rapproché, ou le 9 Douxor de Guez, dont on se rappelle qu'il avait été disqualifié de la deuxième place sur ce parcours le 27 septembre.

Le meilleur selon nous reste Sobel Conway. Nous pouvons nous tromper, bien sûr, mais les trois chevaux du Maître sont dans notre pronostic, aucun n'ayant toutefois notre faveur pour la victoire.

Préférence à Confidence

Non ! À ce trio, nous avons privilégié la candidature du régulier Confidence. Avec le couloir 12, ce trotteur scandinave (qui n'a couru que 23 fois et n'a plus gagné depuis... 2017) ne pourra qu'opter pour la course d'attente, tactique qui lui réussit apparemment mieux que la course dans le groupe de tête.

Nous l'avons placé devant le 14 Martin de Bos, que drive Franck Nivard, un enfant d'Avranches, ville de la Manche donnant son nom à ce quinté difficile.

Notre dernière minute, le 8 Belle Emotion, coche beaucoup de cases au départ de cette course. Seul bémol, son numéro à l'extérieur, qui va contraindre son driver à pianoter au départ. Mais l'engagement est bon et la jument a été préparée pour cette épreuve.

Les pronostics :

12. Confidence

14. Martin de Bos

1. Sobel Conway

8. Belle Emotion

9. Douxor de Guez

7. Whole Lotta Love

3. Desperado

10. Say That Again



La dernière minute :

8. Belle Emotion