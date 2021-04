Quinté+ du jeudi 22 avril 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 21/04/2021 à 14:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 22 avril 2021 à Longchamp, le Prix du Pavillon Royal. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap - 1850 mètres, Grande Piste - Pur-Sang de 4 ans et plus



Retour à Longchamp pour un quinté assez lisible, avec un entraîneur, Frédéric Rossi, qui présente deux premières chances. MY CHARMING PRINCE, tout d'abord, qui apprécie le bon terrain et a été supplémenté pour disputer cette épreuve, et le 2 BOSIOH, distancé d'un récent quinté à Saint-Cloud, son jockey ne s'était pas présenté à la pesée d'après-course. Ce dernier est notre dernière minute, le cheval bien sûr, pas le jockey.

Les deux sont des bases à ce niveau, devant un rentrant, LE 15 SHARIQ, capable de faire mouche avec Christophe Soumillon, et le 9 HALIPHON, dont on attendait mieux le jour de sa rentrée, et qui ne peut que progresser sur celle-ci.

Le 12 BAIKAL et le 8 BODYDARGENT sont des outsiders spéculatifs, dont la forme ne s'est pourtant pas démentie cette année. Défendant les couleurs d'un propriétaire souvent en vue à ce niveau, ils peuvent prendre un accessit à une cote intéressante. Quant au 7 GO TO HOLLYWOOD, il dépend d'une écurie en pleine réussite...



Les pronostics :

4 MY CHARMING PRINCE

15 SHARIQ

9 HALIPHON

2 BOSIOH

12 BAIKAL

8 BODYDARGENT



7 GO TO HOLLYWOOD

La dernière minute :

2 BOSIOH



Résultats du lundi 20 avril à Chantilly

La dernière minute se classe quatrième.