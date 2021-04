Quinté+ du lundi 19 avril 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 18/04/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 19 avril 2021 à Saint-Cloud, le Prix Ivanjica. Départ à 13h50. 15 partantes (Le 3 Pevensey Bay est non partant). Handicap. Plat. Femelles. 1.600 mètres. Juments purs-sangs de 4 ans et plus. Sur ce tracé et dans ce terrain, il conviendra de prendre en compte les bons numéros de corde, ce quinté devant faire l'affaire des juments rapidement bien placées.

Nous faisons confiance au 5 Perle d'Ivoire, qui vient de monter à deux reprises sur le podium dans cette catégorie. Sauf incident, avec un jockey en pleine forme, elle devrait une nouvelle fois disputer l'arrivée et, pourquoi pas, l'emporter. Sa compagne d'entraînement, le 13 Tarida, est certes moins bien située dans les boîtes de départ, mais elle a également des arguments à faire valoir, comme l'aptitude au terrain, la qualité du jockey, etc.

Notre dernière minute, le 12 Papua, est une jument qui a régulièrement été vue sur plus long. Toutefois, elle a les origines pour réussir sur le mile, est en pleine forme et défend les couleurs d'un propriétaire régulièrement en vue dans les grands handicaps. Vu la grande régularité de la jument, elle est pratiquement une base sûre dans les cinq premiers.

Chez les outsiders, on se méfiera du 12 Vivi Bonnebouille, qui sera mieux sur un gazon ferme que sur le sable.

Les pronostics :

5. Perle d'Ivoire

12. Vivi Bonnebouille

10. Papua

13. Tarida

1. Sagamiyra

8. Gemcutter

7. Like a Charm

La dernière minute :

10. Papua