Quinté+ du dimanche 18 avril 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 18/04/2021 à 10:11

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 18 avril 2021 à Longchamp, le Prix du Panthéon. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 2.400 mètres. Grande piste. Purs-sangs de 4 ans. Encore un quinté difficile qui paiera si la logique n'est pas respectée.

Cette dernière commande de retenir en bon rang le 7 Huetor, qui vient de crever les jumelles dans un récent quinté où il faisait sa rentrée, ainsi que le 2 Qous, que ses origines destinaient plutôt à courir un jour le Prix de l'Arc de Triomphe plutôt qu'une première épreuve de handicap. Sa mère n'est autre en effet que la légendaire Trêve, double lauréate d'Arc ce siècle.

Notre dernière minute, le 9 Baden Rocks, n'a rien de ces profils-là. Il vient de changer d'entraînement et fait sa rentrée. Mais il avait bien gagné en janvier et se situe dans une zone de poids favorable. En outre, il a été castré récemment et chacun sait qu'en général la première course qui suit cette opération est excellente. A ce titre, il mérite d'être pris en base spéculative, le cheval étant annoncé en forme.

Les pronostics :

7. Huetor

2. Qous

9. Baden Rocks

14. Champy Charm

3. The Good Man

6. Japarana

4. Blue Swan

La dernière minute :

9. Baden Rocks

Résultats du vendredi 16 avril à Vincennes :

Le Favori de RTL a gagné, la dernière minute est bonne 2e.