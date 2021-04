Quinté+ du samedi 17 avril 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 16/04/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 17 avril 2021 à Vincennes, le Prix de la Lorraine. Départ à 15h15. 16 partants. Coure européenne. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Meilleure chance de la seconde ligne, le 16 Equinoxe Jiel est un véritable spécialiste du parcours, sur lequel il vient cependant d'être disqualifié. Mieux vaut prendre en considération ses courses précédentes, car avec un bon parcours, il peut parfaitement vaincre, les adversaires qu'il affronte étant tous à sa portée.

Le 9 Wild Love est une autre 7 ans de qualité, qui aurait eu une toute première chance, si elle n'avait hérité de ce couloir-là. Quant au 7 Et Voilà de Muze, il ne manque certes pas de vitesse, mais sur ce parcours et avec ce numéro, il est plutôt à envisager pour un accessit.

Notre dernière minute l'a inscrit sur ses tablettes

Notre dernière minute, le 3 Digne et Droit, a inscrit ce Quinté de longue date sur ses tablettes. Tout est OK ici pour qu'il transforme ce bel engagement, au plafond des gains. Le 4 Conchitana Jenilou n'a rien contre elle sur ce parcours où elle est l'une des plus rapides du lot, sauf peut-être d'avoir déçu en dernier lieu. Mais c'était à Cagnes-sur-Mer, sur plus long.

Les pronostics :

16. Equinoxe Jiel

9. Wild Love

7. Et Voilà de Muze

8. Douceur du Chêne

3. Digne et Droit

4. Conchitana Jenilou

13. Dona Viva

La dernière minute :

3. Digne et Droit

Résultats du jeudi 15 avril à Auteuil :

La sélection indique le Tiercé.