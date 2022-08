Quinté+ du dimanche 7 août à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 7 août 2022 à Deauville, le Grand Handicap de Deauville.Handicap divisé. Première épreuve. Classe 1. Réf : +10 ; +13. 3 ans et plus. 1.600 mètres gazon ligne droite. 16 partants. Départ 15h15.



Si sportivement parlant, tous les yeux seront rivés sur le classique Arc Prix Maurice de Gheest dimanche à Deauville, les quintéistes vont, comme le veut la tradition, plancher sur le Grand Handicap. Le 9 Now We Know n’est autre que le tenant du titre. Il retrouve la valeur qui lui avait permis de s’imposer dans cette même épreuve l’an dernier. Son deuxième parcours de rentrée nous a séduits, on fonce !

Le 14 Vents Contraires vient d’afficher un net regain de forme à Paris Longchamp et semble en mesure de lui apporter la réplique.Quatrième de l’édition 2021 et n’ayant jamais déçu dans les événements, notre dernière minute, le 4 Sky Power, présente de sérieux atouts dans son jeu. Le 5 National Service a réalisé une réapparition pleine de promesses à Chantilly et retrouve sa distance de prédilection dimanche.

Les pronostics

9. Now We Know

14. Vents Contraires

4. Sky Power

5. National Service

13. Dar Toungi

3. Parchemin

16. Rock Joyeux

6. Hooking

Dernière minute

4. Sky Power



