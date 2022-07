Mega Millions : le loto américain affiche un jackpot de plus d'un milliard de dollars

Devenir millionnaire peut changer une vie. Imaginez alors si, du jour au lendemain, vous deveniez milliardaire. C'est ce qui devrait arriver très prochainement à un joueur de la principale loterie américaine : Mega Millions. Le mercredi 27 juillet, après une nouvelle journée sans gagnant, le Mega Millions a dépassé la barre symbolique du milliard de dollars.

La cagnotte ne fait que grossir depuis des semaines. Aucun gagnant n'a trouvé les 6 bons numéros lors des 29 précédents tirages. Et plus le gain est important, plus les Américains jouent et espèrent. Une frénésie contagieuse qui a même fait planter les services de la loterie qui a subi une panne pendant plus de deux heures mardi 26 juillet.

Pour remporter le gros lot, il faudra être bien plus chanceux qu'un gagnant de l'EuroMillions par exemple. Les joueurs de Mega Millions ont 1 chance sur près de 303 millions de trouver la bonne combinaison. En Europe, cette probabilité est plus favorable : une chance sur 139 millions de trouver les 5 bons chiffres et les deux étoiles. Mais, le jeu européen a une limite : le jackpot ne peut dépasser les 240 millions d'euros.

Mais attention, l'éventuel gagnant va devoir faire face à un dilemme. S'il décide de ne prendre qu'un seul gros chèque, il ne gagnera "que" 603 millions de dollars. En revanche, s'il étale ses gains sur 30 ans, il ou elle remportera le milliard (soit 2,7 millions de dollars par mois). Si plusieurs gagnants cochent les bonnes cases, il faudra naturellement partager ce pactole.

