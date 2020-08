Quinté+ du dimanche 30 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 29/08/2020 à 15:29

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 29 août 2020 à Vincennes, le Prix Casino Barrière Deauville. 16 partants. Départ à 15h15. Handicap. Plat. 1.300 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. On termine le meeting de Deauville 2020 comme on l'avait commencé, avec un Quinté+ ultra difficile.

Pour notre part, nous n'avons pas hésité à sortir des sentiers battus, faisant pour notre favori confiance à un tandem qui a déjà fait parler de lui à ce niveau. Le 8 Illogic dépend en effet de Didier Guillemin et est monté par Ioritz Mendizabal. Il a bien tenu sa partie le 2 août contre ses aînés et débute sur la distance, ce qui n'est pas un souci dans la mesure où la vélocité n'est pas son point faible.

Ensuite, tout est permis. Aussi, avons nous retenu le 7 Degrisement et fait l'impasse sur le 5 Mon Paris, puis racheté le 6 FFrench Pegasus, même s'il n'a pas répondu à nos attentes récemment. Notre dernière minute, le 13 Masetto, est très chuchoté ici. Normal ! Son écurie est en pleine forme et il a toujours bien fait sur la PSF. Un réveil de sa part à belle cote n'est donc pas exclu...



Les pronostics :

8. Illogic

7. Degrisement

1. Shere Calm

6. French Pegasus

13. Masetto

3. Bakoel Koffie

9. Contorntioniste

16. Baileys Balle



La dernière minute :

13. Masetto