Quinté+ du dimanche 25 avril 2021 à Auteuil : les pronostics

publié le 24/04/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 25 avril 2021 à Auteuil, le Prix du Président de la République. Départ à 15h15. 20 partants. Handicap. Groupe III. Steeple-Chase. 4.700 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.



C'est le plus important des handicaps d'obstacle de l'année, avec ses 4.700 mètres sur le steeple-chase, son nombre de partants conséquents (et la promesse de gains substantiels qui en découlent), ses obstacles imposants et ses chutes spectaculaires.



Bref, il va y avoir du spectacle dans ce "Président", où le meilleur ne gagne pas toujours, l'essentiel étant à la fois de bien sauter et d'éviter de prendre de mauvais coups.

Notre favori porte le top-weight, c'est le 1 Doctor Kaleo, qui vient de très bien courir dans le Prix Lutteur III, course préparatoire par excellence dont il a pris la deuxième place.

Les entraîneurs vedettes de la spécialité n'ont pas tous engagé, mais on portera une attention particulière à ceux qui sont dans la course. C'est le cas de Guillaume Macaire, qui aligne le 6 Darling des Bordes, et surtout de François Nicolle, représenté par le 7 Gaboriot

et le 9 Fou Délice.



Ce dernier est notre dernière minute. Troisième de cette épreuve l'an passé, il a couru très anonymement à deux reprises cette saison. Mais son coach le trouve beaucoup mieux depuis quelque temps. Sa valeur venant de baisser d'un kilo, il peut faire aussi bien qu'en 2020, sinon mieux...

Les pronostics :

1. Doctor Kaleo

9. Fou Délice

13. Gentilhomme

7. Gaboriot

10. Fanfaron Spécial

6. Darling des Bordes

14. Diffly Rivas As

La dernière minute :

9. Fou Délice



Les Résultats du vendredi 23 avril à Vincennes

La dernière minute est quatrième. La sélection indique le Quarté.