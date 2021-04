Quinté+ du samedi 24 avril 2021 à Enghien : les pronostics

publié le 23/04/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 24 avril 2021 à Enghien, le Prix de la Porte d'Auteuil. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans. 14 partants certes, mais trois Bazire capables de fournir un champ réduit dans le Quinté+.

Notre préférée est le 6 Freyja du Pont, qui s'est bien comportée en dernier lieu à Lisieux et qui apprécie les parcours de vitesse. C'est en outre le choix de Jean-Michel Bazire, aux dépens du 5 Rebella Matters, qu'il vient pourtant de mener au succès, ou du 1 Douxor de Guez, qu'il confie à son fils Nicolas.

Sorti de ces trois bases, on se méfiera du 7 Whole Lotta Love, en pleine forme, mais qui devra composer avec le couloir 7, et de Datcha, redoutable finisseuse, mais encore plus mal lotie à l'extérieur de la première ligne.

Quant à notre dernière minute, le 2 Dona Viva, qui tourne autour du pot depuis quelque temps, elle peut trouver sa course sur ce parcours qu'elle apprécie. Mais dans ce lot où les chevaux de la première ligne se tiennent de près, tout sera question de parcours, pour elle comme pour ses adversaires.

Les pronostics :

6. Freyja du Pont

5. Rebella Matters

7. Whole Lotta Love

8. Datcha

2. Dona Viva

12. Flashdance

1. Douxor de Guez

La dernière minute :

2. Dona Viva