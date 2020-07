Quinté+ du 30 juillet 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 29/07/2020 à 17:30

Premier quinté du meeting d'août à Deauville-La Touques avec une épreuve disputée sur courte distance et sur la piste en sable fibré.

Deux grands favoris dans cette épreuve, le 1 RAJKUMAR, et le 7 FRENCH PEGASUS, attendus tous deux dans la bonne combinaison. On se méfiera toutefois du 8 KYLHEAD, de retour sur une surface qui lui réussit généralement bien, et du 15 COME SAY HI, dépendant d'une écurie locale très en verve actuellement.

Notre dernière minute, le 14 BRAZING, n'a contre lui qu'un mauvais numéro de corde. Mais cet attentiste aux fins de courses très tranchantes est loin d'être hors d'affaire sur ce tracé. C'est notre dernière minute.

Prix du Havre - Handicap - 1.500 mètres - Piste en sable fibré - Pur-Sang de 4 ans et plus - Plat - 16 partants - Départ à 20h15.

Les pronostics

1. RAJKUMAR

15. COME SAY HI

14. BRAZING

7. FRENCH PEGASUS

4. FUEGO DEL AMOR

8. KYLHEAD

12. MERI SENSHI

2. KANDERAS

La dernière minute

14. BRAZING