Quinté+ du 28 juillet 2020 à Clairefontaine-Deauville : les pronostics

publié le 27/07/2020 à 14:35

Il convient ici de donner la priorité aux chevaux ayant couru le Prix de la Côte de Nacre, le 7 juillet sur cette piste.

Le 6 DEACON s'y était imposé (il portait alors les œillères pour la première fois, mais ne les a plus ici), devant le 8 COMBERMERE, le 2 ROYALIST, le 4 GRACIAN (notre dernière minute) et le 3 SAVOIR AIMER.



Dans ce même Quinté+, on relève la douzième place du 11 AMAZING GRACE, pour laquelle la donne a changé. Elle portera en effet les oeillères pour la première fois, sur une distance de 200 mètres plus longue et sera pilotée par Christophe Soumillon. C'est à nos yeux une lauréate en puissance dans la catégorie.



Prix de la Côte Fleurie - Handicap - 2.400 mètres - Pur-Sang de 4 ans. 14 partants (le numéro 15 et le numéro 3 sont non partants). Départ à 13h50.



Les pronostics

11 AMAZING GRACE

6 DEACON

10 MILLTOP

8 COMBERMERE

3 SAVOIR AIMER

4 GRACIAN

14 TRENTINO



2 ROYALIST

La dernière minute

4 GRACIAN