Quinté+ du 27 juillet 2020 à Compiègne : les pronostics

publié le 27/07/2020 à 09:59

Les handicaps étant insatisfaisants sur le plan de la qualité dans cette réunion, les organisateurs se sont tournés vers ce Prix du Berval, une bonne course à conditions ayant fait le plein en nombre de partants.



André Fabre y sera sans doute favori avec son représentant, le 5 AYDON CASTLE, mais nous lui avons préféré le 8 SKAZINO, la meilleure valeur du lot, qui fait sa rentrée. Notre dernière minute, le 16 RIP VAN LIPS, vient de se classer cinquième sur ce parcours, tenant très bien sa partie alors qu'il découvrait la distance. Comme il devrait progresser sur cette bonne tentative, sa place est de nouveau à l'arrivée. Si quelqu'un pouvait le lui rappeler, cela serait sympa ! Plus sérieusement, c'est le plus riche du lot, il est associé à un top driver et avec un parcours sans anicroches, il devrait entrer dans le Quinté+.



Prix du Berval - Classe 2 - Course à conditions - 2.400 mètres - Pur-Sang de 4 ans et plus. 18 partants. Départ à 13h50.



Les pronostics

8 SKAZINO

5 AYDON CASTLE

18 KINGSTAR

16 RIP VAN LIPS

3 DALIGAR

15 SAN SALVADOR

1 FINNISTON FARM

9 MISTER NINO

La dernière minute

16 RIP VAN LIPS