Quinté+ du 29 juillet 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 28/07/2020 à 17:30

Bien engagé et ne manquant pas de vélocité, le 1 CLASSIC HAUFOR mérite crédit dans ce Quinté+, où pourront lui être associé le 2 DIVINE MESLOISE, le 5 CARIOCA DE LOU et le 4 DIGNE ET DROIT, ce dernier étant légèrement en retard de gains.

Notre dernière minute, le 6 SHOWMAR, est un spécialiste des parcours de vitesse. Venant de montrer sa forme en Italie, il est le seul étranger de cette épreuve. C'est notre dernière minute.

Prix du Parc des Princes - Course européenne - Trot attelé - 2.150 mètres, départ à l'Autostart - Pour trotteurs de 6 à 10 ans. 14 partants. Départ à 20h15.

Les pronostics

1. CLASSIC HAUFOR

2. DIVINE MESLOISE

6. SHOWMAR

5. CARIOCA DE LOU

4. DIGNE ET DROIT

12. ECLAIR DU MIREL

11. CRESCENDIS

8. BE ONE DES THIRONS

La dernière minute

6. SHOWMAR