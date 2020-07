Quinté+ du 25 juillet 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 24/07/2020 à 20:30

Irréprochable cette année, le 6 GAMAY DE L'ITON comptera de nombreux supporters, ce qui ne sera que justice. Attention toutefois au 16 GAMIN DES PERDRIX, un bon poulain, qui, comme ses récentes performances ne l'indiquent pas, est déjà parvenu à se placer au niveau semi-classique.

Si quelqu'un pouvait le lui rappeler, cela serait sympa ! Plus sérieusement, c'est le plus riche du lot, il est associé à un top driver et avec un parcours sans anicroches, il devrait entrer dans le Quinté+.

Notre dernière minute, le 7 GOODMAN TURGOT, vient de s'ouvrir les poumons sur cette piste mais sur plus court. Son entraîneur fait appel à David Thomain, ce qui est bon signe...



R1C4 - Prix du Faubourg Montmartre - 2875 mètres - Trotteurs de 4 ans. 16 partants. Départ à 15h15.

Les pronostics

6. GAMAY DE L'ITON

16. GAMIN DES PERDRIX

7. GOODMAN TURGOT

8. GOLDEN DE VISAIS

13. GONDOLE JENILOU

11. GO ALONG

2. GOULETTE

9. GILMOUR

La dernière minute

7. GOODMAN TURGOT