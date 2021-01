VIDÉO - MMA : Conor McGregor perd par KO contre Dustin Poirier

La star de la MMA Conor McGregor, en septembre 2018 à New York

publié le 24/01/2021 à 11:50

C'est un retour qui n'a pas eu l'effet escompté pour Conor McGregor. La superstar irlandaise d'arts martiaux mixtes (MMA) a été battu par KO par l'Américain Dustin Poirier, le 24 janvier à Dubaï lors de leur combat de l'UFC (Ultimate Fighting Championship).

Un an après sa dernière apparition, Conor McGregor faisait son retour dans un octogone, en catégorie des poids légers. Dustin Poirier a surpris le combattant de 32 ans avec un coup de pied aux jambes enchaîné d'une rafale de coups avec les mains qui l'a fait chuter. L'arbitre Herb Dean a mis alors fin au combat au bout de 2min32 pendant la deuxième reprise.

Conor McGregor a ensuite déclaré : "C'est dur de rester inactif aussi longtemps (...) Son low kick aux mollets était très bon, mais Dustin est un vrai combattant. Je vais me dépoussiérer et revenir parce que c'est ce je fais toujours. Je vais encaisser ces coups". Quant à son adversaire de 32 ans, il a précisé : "Tout d'abord, je tiens à dire que Connor a pris ce résultat avec professionnalisme. Nous sommes à 1-1 et peut-être que nous devrons remettre ça". En 2014, il avait été mis KO par McGregor en 109 secondes.

Dustin Poirier est désormais deuxième au classement de la catégorie des poids légers de l'UFC, il est en position de force pour hériter ou combattre pour la ceinture, détenue par le Russe Khabib Nurmagomed (29-0), mais aujourd'hui retraité.