Un mélange de tennis et de squash. Voilà comment on définit la plupart du temps grossièrement le padel, ce sport de raquette qui ne cesse de croitre en France depuis le début des années 2010. Car oui, on joue au padel depuis déjà plus de 10 ans en France, et si jusqu'à lors cela était réservé aux initiés, ce sport de raquette est si ludique et accessible qu'il en devient de plus en plus populaire.

Pour commencer, ne faites plus l'erreur, si on vous propose un padel, on ne va pas vous demander de vous mettre debout sur une planche avec une grande pagaie au milieu d'un lac, ça c'est le paddle. Le padel lui, est un mot espagnol. D'origine mexicaine, ce sont ensuite nos voisins ibériques qui ont popularisé ce sport, avant de le voir débarquer dans l'Hexagone. Mais alors, quelles différences avec le tennis ?

Style de jeu

Eh bien d'abord, l'environnement du padel est différent. Celui-ci peut se jouer en intérieur ou en extérieur, sur un court plus petit qu'un court de tennis, 20 m sur 10 m contre 23,77 m par 10,97 m (en comptant les couloirs). Surtout, le court de padel est encadré par des murs vitrés et des parties en grillage. Et c'est là toute la particularité du padel : APRÈS avoir touché le sol, la balle peut rebondir sur un mur, en fond de court ou des côtés et être rejouée par l'adversaire. Pour faire simple, tant que celle-ci n'a pas touché une seconde fois le sol de votre côté, l'échange se poursuit.



Vous pouvez donc vous aider de tous les murs pour renvoyer la balle, mais celle-ci doit toujours toucher le sol de la partie adversaire avant de rentrer en contact avec un mur adversaire. Vous l'aurez compris, là où au tennis, un smash puissant va faire mouche la plupart du temps, au padel, ce n'est pas forcément celui qui frappe le plus fort qui a le dernier mot, car la balle peut rebondir sur la vitre du fond et revenir, vous exposant au danger.

Matériel, décompte et matches

L'autre grande différence avec le tennis, c'est que le padel se joue exclusivement en double, 2 contre 2. Les matches en simple n'existent pas et, à part pour quelques balles d'échauffement, il est injouable en un contre un. Au padel, on joue avec une raquette plus petite qu'au tennis, avec un manche plus court et sans cordage. Ainsi, là où au tennis, vous devez bien centrer la balle pour des coups efficaces, prendre une balle à la volée est plus facile techniquement au padel, rendant la pratique plus rapidement accessible aux néophytes des sports de raquette.

Le service au padel est également différent puisqu'on ne sert pas par dessus l'épaule mais à la cuillère, en laissant la balle rebondir une fois au sol, à ses pieds. Pour le reste, le décompte des points se fait comme au tennis (15, 30, 40). Les matches se déroulent en deux sets gagnants et en cas d'égalité, le troisième set est un super tie-break de 12 points.