PSG : le futur entraîneur devra avant tout gérer les égos, estiment les Français

La capacité à gérer les égos et les stars doit être la principale qualité du successeur d'Unai Emery sur le banc du PSG. Le club de la capitale part largement favori du choc de la 33e journée de Ligue qui l'oppose dimanche 15 avril (21h) à Monaco. Il n'atteindra pas la barre des 100 points selon l'ensemble des Français mais le fera pour les amateurs de football. Pour les premiers, l'OL terminera sur le podium, pour les seconds ce sera l'OM.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les jeudi 12 et vendredi 13 avril, auprès d'un échantillon de 1.011 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 390 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Un entraîneur capable de gérer les égos et les stars

Après deux saisons passées sur la banc parisien, Unaï Emery ne sera, sauf immense surprise, pas prolongé au mois de juin. Désigné pour passer le cap des quarts de finale en Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol ne sera pas parvenu à faire mieux que ses

prédécesseurs, s'arrêtant à chaque fois dès les 8es de finale.

Depuis l’élimination face au Real, les rumeurs autour du nom du prochain entraîneur se sont accumulés. Cette semaine, un nom s'est dégagé, comme une certitude : celui de l'Allemand Thomas Tuchel. Inconnu du grand public, l’ancien coach de Dortmund est présenté comme un très bon tacticien, porté sur la possession mais ne bénéficiant que d’une expérience limitée. A-t-il le profil pour entraîner les parisiens ?

Interrogés sur les principales qualités dont devra disposer le prochain entraîneur des parisiens, Français (48%) et amateurs de football (61%) estiment qu’il devra avant tout être capable de gérer les égos et les stars du vestiaire. De ce point de vue, Thomas Tuchel ne présente pas de garanties absolues, n’ayant jamais eu à gérer une équipe composée de nombreuses stars.



La deuxième qualité citée par les Français (33%) et les amateurs de football (40%), être un bon tacticien, correspond davantage au profil de l’entraîneur allemand. Mais il manque encore une autre qualité à Tuchel qui est importante aux yeux des Français. Pour 33% d’entre eux (et 36% des amateurs de foot), le prochain entraîneur parisien devra disposer d’une solide expérience notamment en Ligue des Champions.

2. Favori face à Monaco

Avant de songer à la saison prochaine et à la Ligue des champions, Paris à un championnat à boucler et une Coupe de France à conquérir, toujours avec Unai Emery sur le banc. Dimanche 15 avril (21h), le PSG reçoit Monaco pour une éventuelle passation de pouvoir.



Les Parisiens remporteront-ils cette rencontre, ce qui mettrait fin au mince suspense ? Oui pour 43% des Français et 61% des amateurs de ballon rond. Un succès de Monaco est pressenti par 20% des sondés et 19% des spécialistes.



Le PSG compte 84 points après 32 matches sur les 8 que comptent une saison. S'il remporte les six derniers, il en totalisera 102. Les Mbappé, Cavani, Verratti.... vont-ils le faire ? Non selon 52% des Français, oui pour deux tiers des amateurs.

3. Lyon ou Marseille sur le podium ?

Avec 70 points, sept de plus que l'OL et l'OM, Monaco semble bien parti pour terminer à la 2e place, même si une défaite au Parc des Princes combinée à l'un et/ou l'autres des Olympique peut sérieusement relancer ce suspense-là.



En attendant, les Français et les amateurs ne sont pas d'accord lorsqu'on leur demande qui terminera sur le podium. Les premiers répondent Lyon à 50% et Marseille à 46%, les seconds l'OM à 53% et l'OL à 46%. Verdict, au plus tard, le samedi 19 mai.

