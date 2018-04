publié le 01/04/2018 à 08:30

Le rachat de clubs de football français par des investisseurs étrangers est une mauvaise chose, en particulier pour l'identité de certains clubs. Monaco et Marseille termineront sur le podium en Ligue 1 aux côtés du PSG et aux dépens de Lyon. Metz, Troyes et Lille termineront aux trois dernières places en fin de saison.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 28 et jeudi 29 23 mars, auprès d'un échantillon de 1.009 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 373 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Monaco et l'OM sur le podium avec le PSG

Avec 83 points en 31 matches et 17 d'avance sur Monaco, qui compte certes un match de moins, le PSG semble promis à un nouveau titre de champion de France à la fin de cette saison 2017-2018. Il faudrait un cataclysme pour que l'ASM le rattrape.

En revanche, avec 7 longueurs sur Marseille (3e), le club de la Principauté est idéalement positionné pour terminer sur le podium. C'est aussi ce que pensent 86% des sondés. Marseille arrive en 2e position (65%) de ce questionnaire à trois avec Lyon (49%).



Monaco receuille encore plus de suffrages chez les amateurs de football et frôle le 100% (94%). Entre l'OM (60%) et l'OL (49%), séparés par deux points seulement au classement (59 et 57 points), l'écart reste sensiblement le même.

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Metz, Troyes et Lille dans la charette

Les trois derniers avant la 30e journée de Ligue 1 le seront encore au soir de la 38e, mais pas dans le même ordre, ce qui a son importance. Les Françaises et les Français sondés placent Metz, actuelle lanterne rouge, en tête des équipes qui termineront en position de relégable (69%).



Avec seulement 21 points, Metz en compte 7 de retard sur Lille et 8 sur Troyes. Malgré un sursaut en début d'année 2018, il faudra un miracle pour se maintenir. Qui accompagnera les Grenats en division 2 ? Troyes et Lille recueillent respectivement 64 et 62% des votes. Nuance cependant : le 18e jouera un barrage contre un club de Ligue 2 et n'est donc pas forcément condamné.



baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les investissements étrangers très mal perçus

Le PSG sous pavillon qatari, un propriétaire russe à Monaco, américain à Marseille, hispano-luxembourgeois à Lille, des investisseurs chinois et américains à Nice... Depuis le début des années 2010, les investisseurs étrangers acquièrent massivement les clubs de Ligue 1. Les dernières rumeurs font état d'un intérêt américain pour Bordeaux.



Pour près des trois quarts des sondés (72%), cette évolution est "une mauvaise chose". Les amateurs de ballon rond sont plus partagés, sûrement avec le sentiment que leur club sera plus compétitif, mais l'impression négative l'emporte aussi (56%).

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Ce que craignent à part quasiment égale (78 et 79%) les personnes interrogées, c'est la perte d'identité du club après un rachat. Aussi logique que paradoxal lorsque l'on souhaite voir ses couleurs briller toujours plus.

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama