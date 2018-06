publié le 25/03/2018 à 08:30

L’image des Bleus s’est dégradée depuis un an. Moins d'un Français sur quatre pronostique leur victoire en Russie le 15 juillet prochain. Le grand public et les amateurs de football sont partagés entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé pour occuper le poste d'avant-centre. Paul Pogba suscite également le débat.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les jeudi 22 et vendredi 23 mars, auprès d'un échantillon de 1.018 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 383 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. L’image des Bleus en baisse

Moins de trois mois avant le début du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), 51% des Français déclarent avoir une bonne opinion de l’équipe de France. C’est sept points de moins qu’il y a un an tout juste.

Ce soutien en demi-teinte n’est pas rare dans l’histoire récente des Bleus. Il a

même été bien plus faible, notamment avant la qualification de justesse face à l’Ukraine (14% en octobre 2013) et durant l’affaire de la "sextape" (29% en novembre 2015).



Chez les amateurs de football, l’image de la sélection de Didier Deschamps reste très bonne, même si elle baisse également sur un an : 79%, soit neuf points de moins.

2. Un Français sur quatre pronostique la victoire des Bleus au mondial

Finaliste du dernier Euro et quart de finaliste du Mondial il y a quatre ans au Brésil, la France est régulièrement citée comme l'une des candidates au titre en Russie, au même titre que l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne ou l'Argentine. Les Français ne sont toutefois pas (encore) optimistes sur une victoire finale. Seuls 24% d’entre eux y croient.



Chez les amateurs de football ce chiffre grimpe à 37%. À pareille époque avant l'Euro 2016, seuls 20% des Français et 34% des amateurs de football croyaient les Bleus capables de l’emporter.



3. Giroud ou Mbappé en pointe ? Il y a débat

Didier Deschamps possède des certitudes à plusieurs les postes. Certains semblent, sauf blessure, déjà attribués. Mais d’autres restent encore en suspens et font débat. C’est notamment le cas d’un poste clé dans une équipe : celui de buteur.



Olivier Giroud a rarement déçu à ce poste en Bleu mais ses difficultés en club remettent en question son statut de titulaire au point que certains estiment qu’il est temps de donner sa chance à Kylian Mbappé.



Qu’en pensent les Français ? Parmi le grand public, le joueur de Chelsea devance le Parisien de 4 points (43% contre 39%). Mais chez les amateurs de football, c’est Mbappé qui doit tenir ce rôle (47% contre 40%). Alexandre Lacazette est largement distancé (12%).

4. Pogba titulaire ? Les Français partagés, les amateurs un peu moins

Annoncé comme la future grande star du football français à son arrivée en Bleu, Paul Pogba n’est pas à la hauteur des attentes placées en lui. En difficulté à Manchester United et en froid avec son entraîneur, le milieu de 25 ans fait face à une rude concurrence en équipe de France.



Doit-il être aligné d'entrée en Russie ? Les Français sont partagés : 48% estiment que oui, 46% que non. Les amateurs de football lui donnent un peu plus de crédit à Paul Pogba : 62% d’entre eux affirment qu’il doit bien être présent dans l’entre-jeu des Bleus.

