8 Français sur 10 demandent des sanctions plus fortes lorsqu'il y a des débordements de supporters et 6 Français sur 10 les jugent "sectaires", "idiots" et même "dangereux". Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 14 et jeudi 15 mars, auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.



1. Plus de 4 Français sur 10 se déclarent "supporters"

Des millions de Français se définissent eux-mêmes comme des "supporters" d’un club ou d’une équipe sportive : 43% des Français se qualifient ainsi (5% se déclarent "actifs", 16% "occasionnels" et 22% "distants"). Ce sont surtout des hommes (54%) et des jeunes (57% chez les 18-24 ans).

2. Débordements des supporters : 8 Français sur 10 demandent des sanctions plus fortes

Cela n’empêche pas 8 Français sur 10 de penser que les sanctions prises jusqu’à présent contre les débordements de supporters ne sont pas assez sévères.



3. Le signe que la violence est très présente

Une majorité de nos concitoyens (52% contre 47%) ne pensent pas que ces débordements sont le fait de quelques individus isolés mais bien que ces débordements sont le signe plus global que la violence est très présente parmi l’ensemble des supporters de football.

4. Les supporters de football jugés "joyeux" mais sectaires", "idiots" et "dangereux"

Conséquence de ces débordements, l’image des supporters de football est très dégradée : si les Français les perçoivent bien comme des gens "joyeux" (66%), "chaleureux" (51%) et "indispensables pour le spectacle" (56%), ils les décrivent aussi comme des "idiots" (58%), "sectaires" (61%) et même comme des individus "dangereux" (57%)... les supporters eux-mêmes partagent ce jugement sévère.

