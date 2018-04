publié le 08/04/2018 à 09:03

Un Français sur trois pratique la course à pied (8% au moins une fois par semaine) bien que cette activité sportive soit largement perçu comme répétitive et difficile. 14% des personnes interrogées ont déjà envisagé de courir un marathon (4% l’ont déjà fait). Le saut en parachute est le défi sportif qui fait le plus envie devant l'escalade du Mont-Blanc.





Alors que se déroule actuellement le salon du running et que s’élance ce dimanche 8 avril le marathon de Paris, voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 avril, auprès d'un échantillon de 1.013 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.



1. Un Français sur trois pratique la course à pied

Qu’ils courent le dimanche matin pour se maintenir en forme ou qu’ils préparent un marathon, les Français sont nombreux à pratiquer la course à pied. Ils sont aujourd’hui 33%, dont 8% au moins une fois par semaine. La course à pied séduit particulièrement les hommes (39%) et les CSP+ (42%).

Les organisateurs ont dépoussiéré l’image de la course à pied en innovant avec de nouveaux concepts comme les "color run", "mud day" ou encore les relais par équipe. Ces nouvelles formes de courses ont notamment séduit les plus jeunes qui sont aujourd’hui 58% à pratiquer cette activité.

Un Français sur trois pratique la course à pied Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Pratique et efficace, la course à pied est aussi jugée difficile et répétitive

S’ils sont si nombreux à courir, c’est que les Français y perçoivent de nombreux avantages. Avant tout efficace pour se maintenir en forme (91%), la course à pied est aussi pratique : on peut courir où et quand on veut (89%).



Qu’ils jouent au football, au rugby ou encore aux sports de raquettes, tous les sportifs sont amenés à pratiquer la course à pied pour se préparer physiquement et améliorer leurs performances. Cette complémentarité est un avantage de sa pratique, 86% des Français estimant qu’elle aide à la performance dans d’autres sports.



Mais la tendance running et ses avantages ne sont pas suffisants pour faire oublier aux Français que la course à pied peut être répétitive (70%) et difficile (62%). Les coureurs qui s’y adonnent sont un peu moins nombreux à estimer que c’est un sport difficile mais restent majoritaires (53%).



Pratique et efficace, la course à pied est aussi jugée difficile et répétitive Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. 14% des Français ont déjà envisagé de courir un marathon

Ce dimanche, ils seront encore plus de 50.000 à s’élancer à partir des Champs-Elysées pour parcourir les 42 km qui les séparent de l’arrivée, dont près de 40.000 Français. Chaque année, près de 60 marathons sont organisés dans l’hexagone.



La distance mythique séduit une grande part de Français. 14% d’entre eux ont déjà envisagé de courir un marathon. Parmi eux, 4% l’ont déjà fait. Cela représente un potentiel de 7 millions de Français qui pourraient un jour s’élancer sur une ligne de départ.



L’idée séduit particulièrement les jeunes (25%), les cadres (25%) et les hommes (18%). Chez les pratiquants de course à pied, ils sont 36% à envisager courir un marathon.

14% des Français ont déjà envisagé de courir un marathon Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Le saut en parachute défi sportif qui fait le plus envie

Pourtant, lorsque l’on teste les défis sportifs qui font le plus envie au Français, le marathon n’est le défi d’une vie que d’un Français sur dix (11%), juste derrière le col de montagne à vélo (13%) et l’ascension du Mont Blanc (19%) mais devant le triathlon (6%).



Les Français sont probablement plus adeptes de sensations fortes que de défis physiques. 47% d'entre eux optent en effet pour le saut en parachute.

Le saut en parachute défi sportif qui fait le plus envie Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama