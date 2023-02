Pourquoi le Super Bowl est le cauchemar des patrons américains et des nutritionnistes

Crédit : ROB CARR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Cette nuit se déroulait le Super Bowl, la finale de la compétition de football américain remportée par Kansas City face à Philadelphie (38-35), avec un show de Rihanna à la mi-temps.

Mais derrière ce spectacle hors normes, la compétition est un vrai problème pour les patrons américains et les nutritionnistes. En cause, à peu près 7 millions d’Américains n'iront pas au travail pour suivre le match. Neuf des 10 meilleures audiences de l'histoire de la télé US, ce sont des Super Bowl. Mais ces absences représentent un manque à gagner estimé à 1,3 milliard de dollars pour les entreprises.

Mais les nutritionnistes s'arrachent également les cheveux lors de cet événement. 1,4 milliard d’ailes de poulet, 12 millions de pizzas, 14.000 tonnes de chips et plus de 4.000 tonnes de pop-corn sont consommés sur les trois heures du match. Pour finir, 1,3 milliard de litres de bières sont bus. À la mi-temps du Super Bowl, environ un milliard de litres d’eau sont consommés aux toilettes, c’est l’équivalent de la quantité d’eau qui tombe des chutes du Niagara en sept minutes !

Des perdants et des grands gagnants

Le lendemain du Super Bowl, c’est 20 % d’augmentation des ventes de médicaments contre les maux d’estomac et les remontées acides. 19 % des Américains affirment dans un sondage qu’ils n’iraient pas à l’enterrement d’un proche pour ne pas rater le Super Bowl, tandis que 15 % préféreraient le regarder plutôt que de fêter l’anniversaire de leur enfant.

Donc si les patrons et les nutritionnistes américains ne sont pas les grands gagnants de cette soirée, les géants de l'agro-alimentaire et de la musique le sont. Cette nuit c’était Rihanna mais Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruce Springsteen ont performé par le passé.

Les artistes ne sont jamais payés. Mais au vu de l'audience, en moyenne 100 millions de téléspectateurs, le passage est un investissement qui rapporte. Le lendemain de son passage en 2017, Lady Gaga a augmenté ses ventes d’albums de 1.000 % !

