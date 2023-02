Super Bowl 2023 : "Breaking Bad", Ben Stiller, Brie Larson... Les meilleures publicités

Le Super Bowl, la finale du championnat NFL, est toujours synonyme de grand spectacle. Outre le match en lui-même, le show de la mi-temps est l'occasion de voir se produire les plus grandes stars mondiales.

Pour cette 57ᵉ édition du Super Bowl, Rihanna va chanter sur scène devant des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. L'année dernière, Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar avaient assuré le spectacle.

Mais une autre partie du spectacle réside dans les publicités hors normes diffusées tout au long de la partie. Les marques mettent à l'affiche des acteurs stars dans des courts-métrages ayant pour but de marquer les esprits. Ces spots publicitaires sont toujours vendus à des prix exorbitants, sept millions d'euros les trente secondes pour cette 57ᵉ édition.

Les acteurs à l'honneur

La marque de soda Pepsi a sorti le grand jeu avec deux publicités ayant pour nom "Great Acting or Great taste ?" ("Bon acteur ou bon goût ?"), la première avec Ben Stiller et la seconde avec Steve Martin. Elles mettent en scène les acteurs dans des situations inspirées de films connus.

Ces derniers en profitent pour expliquer le principe de leur métier : faire croire à des émotions. Mais, quand ils boivent du Pepsi et déclarent qu'ils trouvent ça délicieux, les deux acteurs demandent au spectateur si cette réaction est vraie ou si elle n'est qu'une simple ligne de texte dans un scénario.

Les acteurs Jon Hamm (Mad Men) et Brie Larson (Captain Marvel) se retrouvent enfermés dans un réfrigérateur à côté d'un pot de mayonnaise de la marque Hellmann's, dans la publicité Who's in the Fridge ? ("Qui est dans le réfrigérateur ?"). Si ces deux acteurs sont côte à côte dans une publicité pour la marque de mayonnaise, c'est pour leur nom : "Hamm" pour jambon et "Brie" pour le fromage. Un sandwich de brie, de jambon et de mayonnaise est donc préparé et dégusté à l'écran.

Dans une publicité pour des chips de la marque Popcorners, les acteurs principaux de la série Breaking Bad reprennent leurs personnages. Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) se retrouvent non pas à vendre de la crystal meth, mais à vendre des chips à un autre acteur de la série, chef d'un cartel de drogue, Tuco Salamanca (Raymond Cruz).

Les voitures électriques à l'écran

General Motors et Netflix se sont associés à l'ancien présentateur du Saturday Night, Will Ferrell, pour une publicité insolite. "General Motors passe à l'électricité et Netflix s'y joint en incluant davantage de véhicules électriques dans leurs films et séries", expliquent Will Ferrell au volant d'une voiture électrique traversant plusieurs reconstitutions de séries à succès comme The Walking Dead ou Squid Game.

