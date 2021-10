Patinage : Guillaume Cizeron répond aux propos homophobes d'un juge russe

"Une tentative pathétique de nous nuire". Alexander Vedenin, un juge international de patinage artistique originaire de Russie, s'est exprimé sur l'orientation sexuelle de l'athlète français, Guillaume Cizeron. Des propos choquants, qui ont fait réagir le principal concerné et la fédération française.

"Papadakis et Cizeron sont très bons. (…) Ce sera difficile de les battre. Il faudra miser sur une autre idée de la danse et de nouveaux éléments, mais aussi sur les sentiments ! Ils patinent très bien mais de façon froide. L'un des partenaires a une orientation sexuelle non traditionnelle, et ça ne peut pas se cacher" alors que "Sinitsina et Katsalapov peuvent exprimer un véritable amour, et cela peut les conduire à la victoire", a déclaré Vedenin.

Interrogé par France 3 dans l'émission Tout le Sport, Guillaume Cizeron, qui a fait son coming-out sur les réseaux sociaux en mai 2020, dénonce une tentative de déstabilisation en vue des Jeux de Pékin. "Il nous attaque sur le fait que, soi-disant, nous ne serions pas capables de retranscrire 'le vrai amour' sur la glace. C'est une tentative pathétique de nous nuire".

La FFSG prend la défense de l'athlète

La Fédération française des sports de glace (FFSG) a réagi et adressé un courrier à la Fédération internationale de patinage (ISU). "Depuis plusieurs mois, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont pris pour cible, pas sur un plan sportif, mais en raison de l'orientation sexuelle de Guillaume", y déplore la FFSG.

"Nous ne pouvons pas accepter ce qui arrive à nos athlètes. La Fédération internationale de patinage ne peut pas rester silencieuse face à cette poussée de haine", écrit la FFSG, qui interroge l'ISU sur les "mesures (qu'elle) compte prendre pour faire cesser tout ça".