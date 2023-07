NBA : fin de la Summer League pour Victor Wembanyama

Crédit : Ethan Miller / Getty Images via AFP

Ce n'est pas une surprise mais c'est désormais officiel. Victor Wembanyama ne va pas participer à la fin de la NBA Summer League, qui se tient actuellement aux États-Unis. Sa nouvelle équipe de San Antonio a fait ce choix afin de préserver sa nouvelle recrue pour la saison à venir.

Plusieurs médias américains ont affirmé, lundi 11 juillet, que les Spurs ont décidé de s'en tenir à leur plan initial de ménager le joueur de 19 ans (2,24 m), qui sort d'une longue saison avec son ancien club de Boulogne-Levallois. Le Français lui-même avait reconnu quelque temps auparavant qu'il ne s'attendait pas à jouer plus de deux fois dans le cadre de cette Summer League. Le jeune basketteur a toutefois déjà pu goûter aux terrains américains, après un premier match timide contre Charlotte vendredi 7 juillet et un deuxième brillant contre Portland (27 points, 12 rebonds) dimanche 9 juillet.

À l'issue de ce dernier match, il avait déclaré avoir hâte de prendre des vacances et de se préparer au mieux pour le début de la saison régulière de la NBA, qui débute en octobre. "Wemby" ne va pas non plus participer au Mondial-2023 (25 août-10 septembre) avec l'équipe de France, afin de se concentrer sur sa première saison avec les Spurs.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info