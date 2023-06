Natation : Laure Manaudou conseillère de luxe des qualifiés pour les mondiaux

À 36 ans, après trois enfants, Laure Manaudou revient à ses premières amours. À Rennes, l'icône de la natation française a pris beaucoup de plaisir à échanger avec la nouvelle génération. "C'est normal, dit-elle à RTL. C'est aussi notre devoir en tant qu'anciens sportifs de partager. Si je peux transmettre de la confiance et de la motivation, c'est déjà important pour moi."

Mais la championne olympique du 400 m à Athènes en 2004, est aussi consciente qu'elle a bien plus à transmettre. Elle, dont chaque faits et gestes ont été commentés, critiqués tout au long de sa carrière et même encore maintenant. Et de prévenir : "La carrière d'un nageur est très courte, c'est vrai qu'elle est semée d'embuches aussi, donc il faut faire attention." Et de donner quelques conseils à la nouvelle star des bassins, Léon Marchand : "Moi, ce qui m'a manquée, c'était vraiment quelqu'un qui aurait géré toute la partie média. Je pense qu'avoir une personne pour cadrer ça, cela facilitera les choses pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas être happé par toutes les demandes. Je pense que c'est important et je pense aussi que c'est cela qui fera sa carrière au-delà de la natation." Effectivement, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, un grand champion ne peut pas seulement exister par ses performances sportives.



