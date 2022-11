INVITÉ RTL - Handicap : "En France, le regard est vraiment en train de changer", selon Théo Curin

Théo Curin, 22 ans, amputé des 4 membres, est devenu le premier athlète handisport à terminer le marathon aquatique Sante Fe-Coronda en Argentine, une course mythique de 57 kilomètres en eau vive. "Ça a été très difficile. C'était plus dur que ce que je pensais. Tout s'est joué dans la tête, le plan mental a très vite pris le dessus", explique-t-il ce vendredi 18 novembre sur RTL. "J'ai eu très peur. Je suis quelqu'un de trouillard, qui a peur de tout. Avant de prendre le départ de la course, je suis tétanisé", poursuit-il.

"J'ai toujours envie de me dépasser un peu plus loin", ajoute Théo Curin qui veut "casser les codes" sur l'image du handicap. Amputé des 4 membres après une méningite, l'athlète a raconté son histoire dans un livre : La chance de ma vie, J'ai fait de ma différence une force. Alors que s'achève dimanche la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, il estime que les choses évoluent en France.

"Il y a des différences dans chaque pays. En France le regard est vraiment en train de changer je trouve. On fait de gros progrès dans les médias, dans le monde professionnels. Il faut qu'on continue comme ça parce qu'on est vraiment sur la bonne voie.

