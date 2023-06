Léon Marchand, superstar de la natation française

C'est LE grand espoir de la natation française. Léon Marchand éblouit cette semaine aux championnats de France à Rennes. Celui qui s'aligne ce mardi 13 juin sur le 200 m papillon a déjà raflé deux titres en deux courses, sur le 200 m brasse et le 200 m nage libre. Léon Marchand, 21 ans, est le grand espoir tricolore pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une 2e saison aux États-Unis, il a retrouvé fin mai son club des dauphins du TOEC à Toulouse où là aussi, il fait l'unanimité.

Voici en quelques mots l'avis unanime, dans son club des Dauphins du TOEC, de l'entraîneur, du président et du directeur sur le prodige de la natation française. "Il est adorable, super garçon, qui est très humble. C'est aussi un modèle. J'entendais tous les gamins qui avaient nagé à côté de lui dire 'mais on vient de nager avec Léon Marchand. On a fait des photos avec lui, il est sympa'", raconte l'entraîneur américain Bob Bowman au micro de RTL. "C'est le Mbappé de la natation ou le Dupont du rugby", surenchérit le président du club.

Mais ce statut de nouvelle star n'a pas changé Léon Marchand, qui puise dans ce retour à Toulouse une énergie supplémentaire. "C'est vrai que ça fait du bien de rentrer et de vivre comme j'étais avant. Ça me rappelle qui je suis, d'où je viens, etc. Donc ça me permet de me recharger aussi mentalement et physiquement", livre Léon Marchand.

Et de nourrir beaucoup d'ambitions pour les prochains championnats du monde au Japon. "Je suis bien meilleur qu'avant et je pense que je peux aussi gérer un peu plus la fin de la compétition. L'année dernière, j'avais un peu de mal après les deux ou trois premiers jours, avec beaucoup d'intensité et là, je pense que je le gère mieux, émotionnel et physique, donc tout sera plus facile", ajoute-t-il. Cette facilité de Léon Marchand est bâtie sur du plaisir, de l'humilité, du talent et bien sûr beaucoup de travail.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info