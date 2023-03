MotoGP – GP du Portugal : Pecco Bagnaia remporte la course sprint

Pecco Bagnaia restera à jamais le premier pilote de l’histoire du championnat du Monde de Moto a remporté la première course sprint. Ces courses désormais programmées chaque samedi de week-end de Grand Prix se déroulent, comme en Formule1, sur la moitié des tours de la course principale du dimanche et attribuent la moitié des points au championnat.

Au guidon de sa Ducati, le champion du Monde en titre a donc été le meilleur dans ce premier exercice sur l'Autódromo Internacional do Algarve de Portimão en bouclant les 12 tours en tête devant Jorge Martin (Ducati) et Marc Marquès (Honda) qui était pourtant parti en tête après avoir samedi matin décroché la pole position, la 62è de sa carrière, pulvérisant au passage le record du tour de piste.

Du côté des Français, Johann Zarco (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) n’ont pu faire mieux que 8è et 10è.

Pour cette nouvelle saison, les qualifications ont désormais lieu le samedi en fin de matinée. Elles déterminent les grilles de départ de la course sprint et du Grand Prix.

C’est Marc Marquez qui partira en pole position devant deux Ducati, celles de l’Italien Francesco Bagnaia champion du Monde en titre et de Jorge Martin. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo s’élanceront en 10è et 11è positions.

La course principale du Grand Prix du Portugal se disputera dimanche 26 mars à 15 heures (heure française)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info