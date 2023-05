MotoGP - GP de France : Le Mans accueille le 1.000e Grand Prix de l’histoire du championnat du monde

Johann Zarco et Fabio Quartararo le mercredi 10 mai 2023 au Mans

Comme l’an passé, les 250.000 spectateurs attendus sur les trois jours du GP de France (110.000 rien que sur la journée de dimanche) n’auront d’yeux que pour les deux pilotes Français, Johann Zarco et Fabio Quartararo, qui tenteront l’un comme l’autre de devenir le deuxième pilote français à l’emporter sur leurs terres dans la catégorie reine, exploit que seul Pierre Monneret a réalisé à Reims en 1954.



Fabio Quartararo, champion du monde 2021 mais actuel 11e du classement des pilotes 2023, sait que pour briller il va devoir réussir sa qualification au guidon de sa Yamaha. "Une fois encore, nos chances de podium dépendront de notre place sur la grille car nous avons beaucoup de mal à doubler". De son côté, Johann Zarco mise sur la suprématie actuelle de la Ducati pour aller chercher sa première victoire en MotoGP, le Français se montrant confiant à la veille de son Grand Prix national. "Évidemment, j’en rêve. Mais je n’ai pas de pression particulière parce que nous sommes en France".

La saison passée au Mans, c’est l’Italien Enea Bastianini qui avait conduit sa Ducati à la victoire. Johann Zarco avait franchi la ligne d’arrivée en 5e position, Fabio Quartararo ayant terminé juste devant. Ce Grand Prix de France moto sera le 1.000e Grand Prix moto de l’histoire du championnat du monde. C’est en 1969 que le circuit sarthois a été utilisé pour la première fois, pour un Grand Prix remporté cette année-là par l’Italien Giacomo Agostini sur MV Agusta.



Honda et Rossi au sommet

C’est le lundi 13 juin 1949, sur l'île de Man, que s’est disputée la première course du championnat du monde de moto, remportée par le Britannique Freddie Frith sur une Velocette. Depuis, aux quatre coins de la planète, 998 autres Grand Prix se sont disputés, Honda étant la marque ayant remporté le plus d’épreuves (817) devant Yamaha (520), Aprilia (295), MV Agusta (275), Kalex (165) and Suzuki (162).

C’est l’Italien Valentino Rossi, neuf fois champion du monde, qui a décroché le plus grand nombre de podiums (235) devant son compatriote Giacomo Agostini (159). Suivent les Espagnols Dani Pedrosa (153), Jorge Lorenzo (152), Angel Nieto (139) et Marc Marquez (139).

