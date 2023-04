MOTO GP – GP d’Espagne : victoire de Francesco Bagnaia, Quartararo héroïque, Zarco a chuté.

Les KTM ont encore fait le show devant les 80.000 spectateurs réunis autour du circuit Andalous. Au commande de la course dès le départ, Brad Binder et Jack Miller ont mené la première moitié ce Grand Prix d’Espagne avant que Francesco Bagnaia (Ducati) ne passe à l’action à 4 tours de l’arrivée en prenant le meilleur du Brad Binder.

Au passage du drapeau à damier et à l’issue des 24 tours, le champion du Monde en titre s’impose devant les deux KTM et signe sa 13è victoire en MotoGP, sa deuxième cette saison après celle au GP du Portugal.

La mauvaise opération du week-end revient à Marco Bezzecchi (Ducati) qui a chuté à 8 tours de l’arrivée et qui perd sa place de leader au championnat du Monde au bénéfice de Francesco Bagnaia qui possède désormais 24 points d'avance sur son dauphin.

Chez les pilotes Français, Johann Zarco (Ducati) a chuté à huit tours de l’arrivée alors qu’il était 5è. Fabio Quartararo termine 10è après avoir chuté lui aussi dans le premier tour, provoquant un drapeau rouge. Blessé au pied, le Niçois a tout de même pu prendre un nouveau départ.

Ce 4è Grand Prix de la saison a en effet été marqué par une interruption de course dès la fin du premier tour quand Fabio Quartararo et Miguel Oliviera ont lourdement chuté. Si le Français a pu repartir, mais pénalisé d’un « long lap », le Portugais a du déclarer forfait pour une luxation à l’épaule.

Prochain Grand Prix en France le 14 mai.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info