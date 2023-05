MOTOGP – GP de France : Jorge Martin remporte la course sprint, Quartararo a chuté

Jorge Martin remporte la course sprint

Sous le soleil sarthois, Jorge Martin a remporté la course sprint ce samedi 13 mai sur le circuit Bugatti du Mans. Parti en cinquième position, le pilote Ducati Pramac a rapidement pris la tête pour ne plus la lâcher jusqu’au drapeau à damier à l’issue des 13 tours.

Jorge Martin l’emporte devant le Sud Africain Brad Binder (KTM) et Francesco Bagnaia (Ducati) pourtant parti en pole position.

Parti de la 9è place, le Cannois Johann Zarco (Ducati) a terminé 6è alors que Fabio Quartararo qui s’élançait de la 13è place a chuté à quatre tours de l’arrivée alors qu’il pointait à la 8è place.

Dimanche 14 mai, le départ du Grand Prix de France (27 tours) sera donné à 14h.



