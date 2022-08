Lisa Billard, 12 ans, va tenter d’intégrer la célèbre Ferrari Driver Academy

Pour les 14 jeunes pilotes âgées de 12 à 16 ans, c’est le stage à ne pas rater car ce programme d’évaluation intense va permettre à huit d’entre elles d’obtenir un ticket pour la compétition finale en novembre prochain, chez Ferrari à Maranello.

Ce programme baptisé FIA Girls on Track - Rising Stars c’est l’occasion pour ces jeunes filles de saisir des opportunités exceptionnelles pour leur carrière sportive, la lauréate en Junior pourra en effet disputer une saison internationale de Karting avec le soutien financier de la Ferrari Driver Academy alors que la lauréate en Senior se verra offrir une place sur la grille du championnat italien de Formule 4.

Parmi les 14 pilotes, représentant 12 pays, la Fédération Internationale Automobile a sélectionné la jeune Normande Lisa Billard. Licenciée au club de karting ASK Rouen, elle ne cesse, à armes égales avec les garçons, d’enchainer les podiums et les victoires depuis ses débuts en compétition à l’âge de 7 ans.

Soutenue par l’académie de la Fédération Française du Sport Automobile Academy elle est, selon Nicolas Deschaux le Président de la FFSA l’un des futurs espoirs féminins du sport auto.



Lisa Billard le 17 août sur le circuit du Castellet Crédit : David Billard

"Son rêve est évidemment d’aller en F1", précise David son père. "Mais pour l’instant la première marche est d’atteindre la Formule 4. On prend les choses au fur et à mesure, nous ne sommes pas des rêveurs, nous savons très bien que le parcours est long et qu’il n’y a pas de place pour tout le monde."

