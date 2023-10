Mondiaux de gymnastique : à 10 mois des Jeux, les Françaises décrochent une médaille de bronze historique

C'est un exploit à dix mois des Jeux olympiques de Paris : l'équipe de France féminine de gymnastique a décroché ce mercredi 4 octobre le bronze aux championnats du monde. C'est une première depuis 1950, à l'époque, il s'agissait d'une médaille d'argent. Mercredi à Anvers, Mélanie De Jesus Dos Santos, Coline Devillard, Morgane Osyssek et Lorette Charpy et Marine Boyer la capitaine ont été héroïques. Elles ont réalisé un concours de haut niveau, les seules à encaisser aucune chute au cours de cette finale. Même les Américaines, sacrées pour la 7e fois et emmenées par l'immense Simon Biles, n'ont pas été aussi magistrales.

"On a toutes halluciné. On n'y croyait pas ! Franchement, c'était beau, c'était vraiment un beau moment. Après, on savait très bien que pour monter sur la boîte (le podium, ndlr), il fallait faire quelque chose d'exceptionnel et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est magnifique", nous a glissé Marine Boyer. Les Françaises, qui ne connaissant pas vraiment le protocole, ont mis quelques secondes, lors de la remise des médailles, à comprendre qu'elles devaient monter sur le podium.

"En fait, on a entendu 'la France', mais on pensait qu'ils allaient présenter les trois équipes. C'était chaotique, mais beau parce qu'on n'avait tellement pas l'habitude de monter sur la boîte que le moment était beau quoi", poursuit la capitaine des Bleus.

