Mondiaux d'athlétisme 2019 : le programme de dimanche 6 octobre

publié le 06/10/2019 à 10:08

Les 17es Mondiaux d'athlétisme de l'histoire, pour la première fois organisés au Qatar et qui ne resteront pas comme un grand cru pour la France, se referment, dimanche 6 octobre. Les épreuves débutent à 18h02 heure française avec les demi-finales du 100 m haies et se terminent peu après 20h30 avec la finale du relais 4x400 mètres messieurs.

Les six épreuves précédentes attribueront aussi des médailles : longueur, 100 m haies et 4x400 m chez les dames, 1.500 m, lancer du javelot et 10.000 m chez les hommes. 49 épreuves étaient au programme à Doha, une de plus qu'il y a deux ans à Londres (relais 4x400 m mixte).

Ces championnats du monde 2019 d'athlétisme étaient ouverts depuis le vendredi 27 septembre. Les prochains auront lieu en 2021, à Eugene, aux États-Unis. Étrangement, jamais les USA n'ont encore jamais accueilli les Mondiaux depuis la première édition en 1983.

Le programme de dimanche 6 octobre :

18h02 - 100 m haies (demi-finales)

18h15 - Longueur dames (finale)

18h40 - 1.500 m hommes (finale)

18h55 - Javelot hommes (finale)

19h00 - 10.000 m hommes (finale)

19h50 - 100 m haies (finale)

20h15 - 4x400 m dames (finale)

20h30 - 4x400 m hommes (finale)