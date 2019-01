publié le 24/01/2019 à 15:17

Assurée de disputer les demi-finales de ce championnat du monde 2019 depuis la victoire de l'Allemagne face à la Croatie (22-21) dans la foulée de son succès sur l'Islande (31-22), l'équipe de France a concédé sa première défaite dans le tournoi, mercredi 23 janvier, contre la Croatie (23-20).



Les Bleus terminent à la 2e place du groupe I derrière les Allemands et seront opposés vendredi 23 janvier à 17h30 aux Danois dans un remake de la finale des Jeux de Rio remportée par les Scandinaves (28-26). La rencontre se déroulera à Hambourg, où le deuxième ticket se jouera entre l'Allemagne et la Norvège (19h30).

La longue histoire des France-Danemark est jalonnée de grandes victoires des Bleus : en finale du Mondial 2011, en finale de l'Euro 2014, au Danemark, à Herning, là même où sera joué le match pour la médaille d'or dimanche 27 janvier, en demi-finale du Mondial 2009... La France avait aussi gagné pour le bronze à l'Euro 2018.

"Nous avons toutes les clefs et nous avons l'équipe pour les faire douter et les battre", assure Nikola Karabatic, qui a repris peu à peu sa place dans la rotation après sa récupération-éclair d'une opération au pied. Mais s'ils ont pu faire, à un moment donné, un complexe français, les Danois s'en sont débarrassé il y a deux ans en finale des Jeux Olympiques.



Favoris pour une troisième médaille d'or d'affilée, les Bleus avaient subi à Rio leur défaite la plus marquante de la décennie. "Un souvenir douloureux", avoue le pivot Ludovic Fabregas.

Le bilan des phases de poule est de six victoires, un nul et une défaite (dans un match sans enjeu) pour les Français, qui ont notamment éliminé l'Espagne. Il est impeccable côté danois, vainqueurs entre autres des Norvégiens et des Suédois.

Mikkel Hansen meilleur buteur du tournoi

La France s'appuiera sur son point fort habituel, la défense, organisée autour des deux "tours jumelles" du sélectionneur Didier Dinart, les pivots Luka Karabatic et Ludovic Fabregas. Mais c'est le Danemark qui a pour le moment encaissé le moins de buts (21,4 par match contre 23,5 pour les Français), dans des poules plus faciles.



Les Danois possèdent l'une des stars mondiales de la discipline, l'arrière du PSG Mikkel Hansen, meilleur buteur du tournoi avec 53 réalisations. Cet attaquant surdoué est capable de faire sauter toutes les défenses grâce à son fulgurant coup de poignet.

Le programme de la phase finale :

Vendredi 25 janvier :



17h30 : Danemark - France

19h30 : Allemagne - Norvège



Samedi 26 janvier :



17h30 : match pour la 7e place Espagne - Égypte

20h30 : match pour la 5e place Croatie - Suède



Dimanche 27 janvier :



14h30 : match pour la 3e place

17h30 : finale