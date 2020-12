Qui était Jon Huber alias Brodie Lee, star du catch décédée à 41 ans ?

publié le 28/12/2020 à 14:52

Le monde du catch a perdu l'une de ses légendes. Jonathan Huber, plus connu sous les noms de Brodie Lee et Luke Harper, est décédé samedi 26 décembre à l'âge de 41 ans. C'est son épouse Amanda qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, précisant que le sportif est décédé d'une maladie pulmonaire, qui n'est pas en lien avec le coronavirus.

"Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le considérait comme l'incroyable Brodie Lee, mais il était mon meilleur ami, mon mari et le meilleur père que vous ayez jamais rencontré", a écrit l'épouse de la star du catch.

Jon Huber a commencé le catch en 2005 en tant qu'indépendant. Après plusieurs années, il commence à se faire un nom dans le milieu, sous le pseudo de Brodie Lee. À tel point qu'il se fait repérer par la WWE (World Wrestling Entertainment) et signe avec la compagnie en 2012 sous le nom de Luke Harper. C'est là-bas que Jon Huber rencontrera et s'alliera avec Bray Wyatt et Erick Rowan pour former la culte Wyatt Family. Cette faction connaîtra des hauts et des bas avec une séparation en 2014 puis une réconciliation l'année suivante.

Le retour de Brodie Lee

C'est d'ailleurs lors de cette "pause" dans la Wyatt Family, que Luke Harper connaîtra son premier grand succès en solo à la WWE, rappelle le média spécialisé Catch Au Quotidien. Le catcheur remportera le titre Intercontinental qu'il gardera pendant 27 jours. Un premier succès en solo qui permettra surtout à Jon Huber de conquérir le coeur des fans, plus que de propulser sa carrière. Du haut de son mètre 96 et de ses 125 kilos, les compétences athlétiques d'Huber impressionnaient le public.

En décembre 2019, il quitte la WWE pour la AEW (All Elite Wrestling) et retrouve le nom de Brodie Lee. Personnage qu'il fera évoluer sous le nom de Mr. Brodie Lee. Jon Huber a remporté son premier et dernier titre à la AEW le 13 août 2020 lorsqu'il s'est emparé de la ceinture au cuir rouge en gagnant le TNT Championship. Brodie Lee régnera 55 jours (46 selon la AEW) avant de se faire détrôner par Cody Rhodes le 7 octobre 2020, qui marque également le dernier match de sa carrière. En effet, Jonathan Huber s'éloignera des rings afin de régler des soucis de santé. Le 26 décembre 2020 la star du catch est emportée par une infection aux poumons.