MMA : à Paris, Ciryl Gane s'impose en patron face à Serghei Spivac

Sa défaite expéditive contre l'Américain John Jones, en mars dernier, est derrière lui (seulement deux minutes de combat). Poussé par le bouillant public de l'Accor Arena, Ciryl Gane (12 victoires, 2 défaites) a été ultra dominateur, samedi 2 septembre, face au Moldave Serghei Spivac.

À Paris, il se devait de s'imposer pour se maintenir dans la course à la ceinture des poids lourds de l'UFC. Plus vif et plus puissant que son adversaire, classé au 7e rang de la catégorie, Gane, alias "Bon Gamin", s'est imposé par KO technique durant le deuxième round, assumant ainsi son statut de numéro 2 de la catégorie.

"J'ai accompli ma mission. J'ai performé pour montrer à l'UFC que (la défaite contre Jones) était juste une erreur et qu'il faut me remettre sur un combat pour la ceinture", a indiqué le Français, âgé de 33 ans, en conférence de presse.

Son prochain combat devrait être face au "Britannique Tom Aspinall, en tribune samedi, et qui réclame un duel contre Gane depuis plusieurs jours", a indiqué le site l'Equipe. "Bon Gamin" est prévenu !

